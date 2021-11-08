Гинцбург назвал достаточный уровень антител для защиты от дельта-штамма ковида

Директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для полной защиты от дельта-штамма коронавируса необходимо не менее 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units). В интервью газете "Известия" учёный рассказал, что этот показатель удалось установить в ходе исследования.

"Центр имени Н.Ф. Гамалеи провёл собственное исследование вместе с Департаментом здравоохранения города Москвы. Эта работа была сделана на четырёх тысячах москвичей. Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от "дельты" полностью", — сказал Гинцбург.

По словам академика РАН, идеальным показателем для защиты от штамма "дельта" считается 500 единиц. Специалист напомнил, что ранее ВОЗ, столкнувшись с проблемой подсчёта по разным тест-системам, ввела международные единицы. Поэтому сравнивать нужно по ним, а не по титрам или коэффициенту позитивности.