НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Гинцбург назвал достаточный уровень антител для защиты от дельта-штамма ковида

Учёный напомнил, что ранее ВОЗ, столкнувшись с проблемой подсчёта по разным тест-системам, ввела международные единицы. Поэтому сравнивать нужно по ним, а не по титрам или коэффициенту позитивности.

7 ноября, 22:42

Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для полной защиты от дельта-штамма коронавируса необходимо не менее 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units). В интервью газете "Известия" учёный рассказал, что этот показатель удалось установить в ходе исследования.

"Центр имени Н.Ф. Гамалеи провёл собственное исследование вместе с Департаментом здравоохранения города Москвы. Эта работа была сделана на четырёх тысячах москвичей. Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от "дельты" полностью", — сказал Гинцбург.

Вирусолог оценил возможность появления уходящего от вакцин штамма ковида

Вирусолог оценил возможность появления уходящего от вакцин штамма ковида

По словам академика РАН, идеальным показателем для защиты от штамма "дельта" считается 500 единиц. Специалист напомнил, что ранее ВОЗ, столкнувшись с проблемой подсчёта по разным тест-системам, ввела международные единицы. Поэтому сравнивать нужно по ним, а не по титрам или коэффициенту позитивности.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, как заражение коронавирусом изменилось при появлении "дельты".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1