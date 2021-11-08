В Москве приостановили льготный проезд для граждан старше 60 лет

Бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан приостанавливается с 8 ноября.

Напомним, в столице завершился период нерабочих дней. Непродовольственные магазины, торговые центры, общепит, парикмахерские и другие сервисы услуг заработают с понедельника. Однако в городе сохраняются некоторые меры, связанные с ковидом. Например, продолжает действовать ограничение, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на удалёнку, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет.

Блокировка социальных карт не коснётся граждан, переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.