В Москве и большинстве регионов России завершился период нерабочих дней
Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что город с понедельника возвращается к своему обычному режиму.
Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева
В Москве, Подмосковье, а также в большинстве субъектов России завершился режим нерабочих дней, введённый из-за ситуации с коронавирусом.
Несмотря на это, в Московском регионе сохраняются некоторые антиковидные меры. Так, с 8 ноября приостанавливается возможность бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте для соблюдающих домашний режим. Посещение театров и музеев возможно только по QR-коду. Заведения общепита, торговые центры, салоны красоты и другие учреждения, которые закрывались на период нерабочих дней, с 8 ноября возобновляют свою работу.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что город с понедельника возвращается к своему обычному режиму. По словам градоначальника, ситуация с пандемией, динамика заболеваний стабилизировались. В связи с этим нерабочие дни в столице продлевать не будут, заявил Собянин.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв также отметил, что ситуация с CoViD-19 в Подмосковье стабилизировалась, что позволяет с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах.
Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области также отказались от возможности продления режима нерабочих дней.
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