В Москве и большинстве регионов России завершился период нерабочих дней

В Москве, Подмосковье, а также в большинстве субъектов России завершился режим нерабочих дней, введённый из-за ситуации с коронавирусом.

Несмотря на это, в Московском регионе сохраняются некоторые антиковидные меры. Так, с 8 ноября приостанавливается возможность бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте для соблюдающих домашний режим. Посещение театров и музеев возможно только по QR-коду. Заведения общепита, торговые центры, салоны красоты и другие учреждения, которые закрывались на период нерабочих дней, с 8 ноября возобновляют свою работу.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что город с понедельника возвращается к своему обычному режиму. По словам градоначальника, ситуация с пандемией, динамика заболеваний стабилизировались. В связи с этим нерабочие дни в столице продлевать не будут, заявил Собянин.