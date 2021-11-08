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В Москве и большинстве регионов России завершился период нерабочих дней

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что город с понедельника возвращается к своему обычному режиму.

7 ноября, 21:19

Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева

В Москве, Подмосковье, а также в большинстве субъектов России завершился режим нерабочих дней, введённый из-за ситуации с коронавирусом.

Несмотря на это, в Московском регионе сохраняются некоторые антиковидные меры. Так, с 8 ноября приостанавливается возможность бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте для соблюдающих домашний режим. Посещение театров и музеев возможно только по QR-коду. Заведения общепита, торговые центры, салоны красоты и другие учреждения, которые закрывались на период нерабочих дней, с 8 ноября возобновляют свою работу.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что город с понедельника возвращается к своему обычному режиму. По словам градоначальника, ситуация с пандемией, динамика заболеваний стабилизировались. В связи с этим нерабочие дни в столице продлевать не будут, заявил Собянин.

Эпидемиолог объяснил, когда будет виден эффект от режима нерабочих дней

Эпидемиолог объяснил, когда будет виден эффект от режима нерабочих дней

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв также отметил, что ситуация с CoViD-19 в Подмосковье стабилизировалась, что позволяет с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах.

Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области также отказались от возможности продления режима нерабочих дней.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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