Под Смоленском пациента интерната похоронили без оповещения родных

В Смоленской области пациента психоневрологического интерната (ПНИ) похоронили без уведомления родственников. Инцидент произошёл в деревне Бояды, пишет портал Smolnarod.

Отмечается, что дети 69-летнего Николая Мухина не были оповещены о смерти отца. Пациента ПНИ похоронили под номером, причина смерти родственникам неизвестна. 6 ноября близкие мужчины случайным образом узнали о его смерти, якобы случившейся ещё 28 октября. Чтобы уточнить сведения, они связались с интернатом, где им заявили, что Мухин скончался более месяца назад, позднее была озвучена новая дата кончины — 18 октября.

"7 ноября я ещё раз звоню в интернат. Отвечает дежурная: "Николай Мухин умер больше месяца назад". Как так? Изначально же сказали, что 28 октября? Причём назвали точное время — 8:40. Мне дали другой номер телефона, по которому можно было узнать якобы дополнительную информацию. Я так и не понял, с кем разговариваю, возможно, это был врач. Он сообщил мне о новой дате смерти — 18 октября", — рассказал сын мужчины Виктор.

По его словам, сотрудники интерната также утверждали, что у них якобы не было контактов родных умершего, поэтому их и не могли оповестить. Из-за этого пенсионера похоронили под номером на местном кладбище при интернате. При этом близкие усопшего уверяют, что при переводе из Рославльской ЦРБ в интернат они собрали необходимые документы, включая историю болезни и контакты родственников. Сын добавил, что отец был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС.

Тем временем к делу подключилась прокуратура. В надзорном ведомстве заявили, что проверят информацию о захоронении пациента интерната в Смоленской области без уведомления о кончине родственников.

"Прокуратурой Смоленской области на основании публикаций, размещённых в средствах массовой информации, о погребении пациента психоневрологического интерната без оповещения родственников организована проверка. По результатам проверки при наличии достаточных оснований органами прокуратуры будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.