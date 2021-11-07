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Байден осудил покушение на премьера Ирака и призвал привлечь виновных к ответственности

Глава Белого дома заявил, что поручил своей администрации оказать Багдаду необходимую помощь.

7 ноября, 20:03
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден резко осудил атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, а также призвал привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в письменном заявлении американского лидера, распространённом пресс-службой Белого дома.

"Я решительно осуждаю террористическую атаку на резиденцию премьера Ирака <...>. Я рад, что премьер-министр не пострадал, а также высоко ценю лидерство, которое он продемонстрировал, призывая к спокойствию, сдержанности и диалогу для защиты государственных институтов и укрепления демократии <...> Виновные в этом теракте <...> должны быть привлечены к ответственности", — отметил Байден.

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Глава Белого дома также подчеркнул, что дал указание своей администрации предоставить силам безопасности Ирака всю необходимую им помощь в расследовании и выявлении ответственных за нападение.

"Я самым решительным образом осуждаю тех, кто использует насилие для подрыва демократического процесса в Ираке <...> США твёрдо поддерживают народ и правительство Ирака в их стремлении защищать суверенитет и независимость Ирака", — добавил Байден.

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Напомним, в ночь на воскресенье, 7 ноября, резиденцию премьера Ирака атаковали беспилотником со взрывчаткой. Сам аль-Казыми в своём твиттере подтвердил, что с ним всё в порядке. В результате нападения пострадало около десяти охранников резиденции премьер-министра.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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