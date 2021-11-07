В Совбезе Ирака назвали покушение на премьера подстрекательством к мятежу
Сам политик в результате нападения на резиденцию практически не пострадал.
Фото © AP / ТАСС / Kirsty Wigglesworth
В Совбезе Ирака назвали покушение на премьер-министра страны попыткой подстрекательства к мятежу. Об этом в "Твиттере" написал секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Шамхани.
"Попытка убить премьер-министра Ирака — это новое подстрекательство к мятежу, которое можно увязать с иностранными аналитическими центрами, которые не принесли ничего, кроме отсутствия безопасности, разлада и нестабильности притесняемому иракскому народу путём создания и поддержки террористических группировок и оккупации этой страны в течение многих лет", — написал он.
Как сообщал Лайф, нападение произошло минувшей ночью. В результате атаки пострадало несколько охранников резиденции премьер-министра. Сам же Мустафа аль-Казыми получил незначительные ранения.
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