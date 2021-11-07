В Совбезе Ирака назвали покушение на премьера подстрекательством к мятежу

В Совбезе Ирака назвали покушение на премьер-министра страны попыткой подстрекательства к мятежу. Об этом в "Твиттере" написал секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Шамхани.

"Попытка убить премьер-министра Ирака — это новое подстрекательство к мятежу, которое можно увязать с иностранными аналитическими центрами, которые не принесли ничего, кроме отсутствия безопасности, разлада и нестабильности притесняемому иракскому народу путём создания и поддержки террористических группировок и оккупации этой страны в течение многих лет", — написал он.