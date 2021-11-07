При атаке на резиденцию премьера Ирака пострадало 10 человек

В результате нападения на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми пострадало десять охранников. Также беспилотник нанёс материальный ущерб самой резиденции. Об этом сообщается в твиттере местного телеканала Al-Hadath.

Инцидент прокомментировал российский политолог Марат Баширов. По его мнению, несмотря на то что резиденция находится в так называемой зелёной зоне, в ней уже давно небезопасно.

"В Ираке шумно. Пытались убить премьера Аль-Казыми — обстреляли его дом ракетами. Вроде жив, но главное — дом расположен в "зелёной зоне" — особо охраняемая территория Багдада со времени американского правления, которая давно небезопасна", — прокомментировал он в своём телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, сам премьер-министр в результате атаки получил незначительные травмы. Кто совершил нападение на резиденцию, пока не известно.