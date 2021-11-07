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При атаке на резиденцию премьера Ирака пострадало 10 человек

По мнению российского политолога, несмотря на усиленную охрану района, где находится дом, там уже давно небезопасно.

7 ноября, 07:10

Фото © Twitter / لمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

В результате нападения на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми пострадало десять охранников. Также беспилотник нанёс материальный ущерб самой резиденции. Об этом сообщается в твиттере местного телеканала Al-Hadath.

Инцидент прокомментировал российский политолог Марат Баширов. По его мнению, несмотря на то что резиденция находится в так называемой зелёной зоне, в ней уже давно небезопасно.

"В Ираке шумно. Пытались убить премьера Аль-Казыми — обстреляли его дом ракетами. Вроде жив, но главное — дом расположен в "зелёной зоне" — особо охраняемая территория Багдада со времени американского правления, которая давно небезопасна", прокомментировал он в своём телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, сам премьер-министр в результате атаки получил незначительные травмы. Кто совершил нападение на резиденцию, пока не известно.

Резиденцию премьера Ирака атаковали беспилотником со взрывчаткой

Резиденцию премьера Ирака атаковали беспилотником со взрывчаткой

Ранее премьер Ирака сообщил о поимке зама экс-главаря ИГИЛ аль-Багдади. По его словам, задержанный террорист отвечал за финансы запрещённой группировки. Подробностей операции аль-Казыми не раскрыл.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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