В Красноярске болельщик выстрелил из травмата в подростка на футбольном турнире

В Красноярске мужчина устроил стрельбу из травмата на школьном турнире по футболу. Как сообщает NGS24, ранение получил один подросток.

Инцидент произошёл накануне вечером в одном из спортивных комплексов города. Во время матча 43-летний болельщик начал выкрикивать замечания в адрес футболистов. Это не понравилось 17-летнему игроку, в результате чего начался конфликт, в ходе которого мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Пуля задела парню плечо.

Подростка госпитализировали, но позже отпустили домой. Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В администрации спорткомплекса признались, что подобных случаев у них раньше не происходило.

"Вот такие эмоции от игры иногда бывают. У нас подобное происходит впервые, раньше никогда не сталкивались", — рассказали там.