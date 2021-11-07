В Казахстане при выбросе метана на шахте погибло шесть человек

В Казахстане на одной из шахт произошёл выброс метана. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, шестеро шахтёров погибли, ещё двое травмированы.

По данным ведомства, инцидент произошёл в 9:30 утра по местному времени (6:30 мск) на шахте "Абайская" в Карагандинской области. Выброс опасного газа был зафиксирован в забое вентиляционного штрека К10. Всего в шахте в этот момент находилось 64 человека.

"Из восьми работников, находящихся в забое, 6 погибло, 2 травмировано (состояние уточняется). Производится подъём на поверхность", — говорится в сообщении.