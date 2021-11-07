В Екатеринбурге мошенники обокрали 85-летнюю блокадницу на 1,2 миллиона рублей

Телефонные мошенники обманом лишили жительницу Екатеринбурга, 85-летную блокадницу, 1,2 миллиона рублей. По словам родственницы потерпевшей, женщина при этом находится в здравом уме и с лёгкостью обращается с гаджетами.

Как пишет E1.ru, мошенница выдала себя за племянницу женщины. Та в этот день дистанционно вела пары у своих студентов. Притворщица заявила пенсионерке, что её родственница была сбита машиной, когда перебегала на красный, а чтобы её не посадили, нужно заплатить большую сумму денег.

"В этой выдуманной аварии пострадала водитель — женщина, беременная двойней. Мол, у неё повреждены почки и чёрт знает, что ещё. Для того чтобы меня не посадили, от тёти потребовали деньги. Она отдала", — кратко описывает ситуацию родственница пенсионерки.

Сумму женщина передавала в два приёма: в первый раз 800 тысяч, а во второй — 400. Мошенники даже попросили у неё простыню, кружку и ложку, которую якобы передадут племяннице.

"Мошенники обрывали тёте телефон своими звонками, не давали ни опомниться, ни связаться со мной", — рассказывает родственница пострадавшей.

Мошенников пытаются найти, но сама пенсионерка настроена скептически. По её мнению, деньги вернуть уже не удастся, да и преступников она опознать не сможет.