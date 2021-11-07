В Екатеринбурге мошенники обокрали 85-летнюю блокадницу на 1,2 миллиона рублей
Злоумышленница выдала себя за её племянницу, которая в тот день дистанционно вела пары у студентов.
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Телефонные мошенники обманом лишили жительницу Екатеринбурга, 85-летную блокадницу, 1,2 миллиона рублей. По словам родственницы потерпевшей, женщина при этом находится в здравом уме и с лёгкостью обращается с гаджетами.
Как пишет E1.ru, мошенница выдала себя за племянницу женщины. Та в этот день дистанционно вела пары у своих студентов. Притворщица заявила пенсионерке, что её родственница была сбита машиной, когда перебегала на красный, а чтобы её не посадили, нужно заплатить большую сумму денег.
"В этой выдуманной аварии пострадала водитель — женщина, беременная двойней. Мол, у неё повреждены почки и чёрт знает, что ещё. Для того чтобы меня не посадили, от тёти потребовали деньги. Она отдала", — кратко описывает ситуацию родственница пенсионерки.
Сумму женщина передавала в два приёма: в первый раз 800 тысяч, а во второй — 400. Мошенники даже попросили у неё простыню, кружку и ложку, которую якобы передадут племяннице.
"Мошенники обрывали тёте телефон своими звонками, не давали ни опомниться, ни связаться со мной", — рассказывает родственница пострадавшей.
Мошенников пытаются найти, но сама пенсионерка настроена скептически. По её мнению, деньги вернуть уже не удастся, да и преступников она опознать не сможет.
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Лайф отмечает, что ранее россиян предупреждали об активности мошенников в нерабочие дни. По словам эксперта, злоумышленники по большей части будут предлагать сверхдоходные инвестиции в фондовый рынок и криптобиржи. Однако, как оказалось, они применяют и известные всем способы.
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