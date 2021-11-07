Лидер фракции "Батьковщина" в Верховной раде, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что в этом году страна впервые за годы независимости к зиме окажется без запасов природного газа. Об этом политик сказала в интервью телеканалу "Украина 24".

"Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешёвый (а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире), Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 миллиардов… И сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене", — отметила Тимошенко.

По её мнению, энергетический кризис в стране является рукотворным, потому что были все возможности, чтобы его не допустить. Теперь же, по её мнению, "заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие". Политик считает, что страну в результате "сделают банкротом".

"Вы понимаете, какая это катастрофа?" — задаёт риторический вопрос Тимошенко.