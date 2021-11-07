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В Китае заявили о резком росте товарооборота с Россией

Импорт из РФ хоть ненамного, но всё же превысил объёмы экспорта из КНР.

7 ноября, 03:59

Фото © ТАСС / Zuma

Товарооборот России и Китая за десять месяцев этого года вырос на 30,9% по сравнению с показателями прошлого года. В денежном выражении он составил 115,66 миллиарда долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Импорт из России составил 62,76 миллиарда долларов, увеличившись на 31,2%. А в Россию из КНР было отправлено товаров на 52,9 миллиарда, что на 30,6% больше прошлогоднего результата.

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В прошлом же году объём товарооборота на фоне пандемии коронавируса, наоборот, снижался. Он сократился на 2,9% (до 107,76 миллиарда долларов).

Ранее Лайф сообщал, что китайский учёный рассказал об уроке, который Китай вынес из развала СССР.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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