В Китае заявили о резком росте товарооборота с Россией

Товарооборот России и Китая за десять месяцев этого года вырос на 30,9% по сравнению с показателями прошлого года. В денежном выражении он составил 115,66 миллиарда долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Импорт из России составил 62,76 миллиарда долларов, увеличившись на 31,2%. А в Россию из КНР было отправлено товаров на 52,9 миллиарда, что на 30,6% больше прошлогоднего результата.

В прошлом же году объём товарооборота на фоне пандемии коронавируса, наоборот, снижался. Он сократился на 2,9% (до 107,76 миллиарда долларов).