Китайский учёный рассказал об уроке, который Китай вынес из развала СССР

Советский Союз проиграл западной модели экономики.

Противостояние Китая и США в последние годы очень сильно обострилось. Такую точку зрения на прошедшем в китайском Шэньчжэне форуме высказал декан Института исследований современного Китая Чжэн Юннянь, пишет CGTN.

Учёный считает, что китайско-американская конкуренция принципиально отличается от тех противостояний, которые человечество наблюдало в прошлом. Например, от борьбы за территории или ресурсы. Сегодня соперничество разворачивается в совершенно иной плоскости, плоскости высоких технологий.

По его словам, Китай испытывает трудности в данной сфере, особенно в создании оригинального контента и ноу-хау. Для того чтобы данную ситуацию исправить, Китай должен прежде всего оставаться открытым для внешнего мира и учитывать фактор рынка при планировании своего развития. В этом смысле Пекину нужно помнить об опыте СССР, который обладал всем набором инноваций, но не позволял работать рыночным принципам в экономике страны.

Чжэн Юннянь отметил, что китайскому руководству нужно учитывать опыт СССР и развивать экономику страны, придерживаясь принципов открытости и ориентации на рынок. При реформировании народного хозяйства КНР принципиально важно соблюсти баланс между тремя основными финансовыми игроками: государственными предприятиями, компаниями со смешанной формой собственности и средним и малым бизнесом.