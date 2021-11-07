На Камчатке продлили действие системы QR-кодов

Власти Камчатки решили продлить в крае действие QR-кодов для посещения объектов общественного питания и театров. Об этом сообщили в правительстве региона. Также там решили ввести дополнительные ограничения. Так, с 23 ноября для посещения других муниципалитетов на автобусе или самолёте потребуется представить сертификат о прививке или справку о перенесённом ковиде с QR-кодом. Третий вариант — документ о медотводе от антиковидной вакцинации.

Также с 7 ноября 2021 года продлевается запрет на размещение в гостиницах без таких медицинских документов. А с 28 ноября при заселении тем, у кого есть справка о медотводе, нужно будет дополнительно предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом.

"Говорить о снятии ограничительных мер мы сможем только тогда, когда будет сформирована достаточная иммунная прослойка. То есть привиться против CoViD-19 должно не менее 80% населения края. Только тогда сможет прекратиться передача вируса от человека к человеку", — отметила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Яна Господарик.