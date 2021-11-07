В Колумбии пойман предполагаемый организатор нападения на вертолёт президента

Правоохранительным органам Колумбии удалось задержать предполагаемого организатора нападения на президента страны Ивана Дуке, сообщил министр обороны Диего Молано. Он отметил, что по делу об обстреле вертолёта колумбийского главы была развёрнута спецоперация.

"Мы выследили и поймали его — человека по прозвищу Аурелио, предполагаемого организатора террористической атаки на вертолёт президента Ивана Дуке 25 июня в Кукуте. Сегодня его поймали в рамках спецоперации", — сообщил Диего Молано в своём аккаунте в "Твиттере".

Известно, что Аурелио является диссидентом Революционных вооружённых сил Колумбии (РВСК). Именно эта организация взяла на себя ответственность за нападение на президента. Его вертолёт 25 июня был обстрелян неизвестными с земли, Дуке при этом не пострадал. На борту находились также министры обороны и внутренних дел и губернатор провинции Норте-де-Сантандер, куда президент и направлялся.

"Те, кто стремится сеять террор, не смогут скрыться от нашей полиции. В муниципалитете Эль-Тарра в Северном Сантандере был схвачен предполагаемый организатор атаки на президентский вертолёт по прозвищу Аурелио", — отметил Иван Дуке в "Твиттере" после поимки подозреваемого.