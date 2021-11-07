В МВД заявили о неготовности работы с Единым регистром населения
Предполагается, что ресурс будет включать базовые и дополнительные сведения о человеке, в том числе СНИЛС, ИНН и другие документы.
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В МВД ещё не завершены работы по отладке взаимодействия с Единым регистром населения. Об этом сообщили в пресс-центре правоохранительного ведомства.
"Функциональность, позволяющая реализовать информационное взаимодействие с ЕРН (Единым регистром населения), разрабатывается в рамках действующего государственного контракта на создание единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учёта, работы по которому в настоящее время не завершены", — сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС.
Лайф напоминает, что ещё в июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании регистра сведений о жителях России. Данные из него смогут получать государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы. Любой гражданин будет иметь возможность обратиться для изменения сведений из регистра.
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