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В МВД заявили о неготовности работы с Единым регистром населения

Предполагается, что ресурс будет включать базовые и дополнительные сведения о человеке, в том числе СНИЛС, ИНН и другие документы.

7 ноября, 02:30

Фото © Pixabay

В МВД ещё не завершены работы по отладке взаимодействия с Единым регистром населения. Об этом сообщили в пресс-центре правоохранительного ведомства.

"Функциональность, позволяющая реализовать информационное взаимодействие с ЕРН (Единым регистром населения), разрабатывается в рамках действующего государственного контракта на создание единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учёта, работы по которому в настоящее время не завершены", — сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС.

Эксперт: Единый регистр сведений о россиянах — неизбежный шаг на пути к цифровизации

Эксперт: Единый регистр сведений о россиянах — неизбежный шаг на пути к цифровизации

Лайф напоминает, что ещё в июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании регистра сведений о жителях России. Данные из него смогут получать государственные и муниципальные органы, МФЦ, нотариусы. Любой гражданин будет иметь возможность обратиться для изменения сведений из регистра.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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