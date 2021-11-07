В МВД заявили о неготовности работы с Единым регистром населения

В МВД ещё не завершены работы по отладке взаимодействия с Единым регистром населения. Об этом сообщили в пресс-центре правоохранительного ведомства.

"Функциональность, позволяющая реализовать информационное взаимодействие с ЕРН (Единым регистром населения), разрабатывается в рамках действующего государственного контракта на создание единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учёта, работы по которому в настоящее время не завершены", — сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС.