









Не стало "мистера Олимпия" Шона Родена. Он умер в возрасте 46 лет от сердечного приступа. Как пишет Daily Star, его тренер Крис Ацето подтвердил смерть спортсмена. Атлет был легендой бодибилдинга, и сотни сообщений от его поклонников заполнили Сеть сочувствием его семье. Бодибилдер Хуан Морель по прозвищу Дизель не сдержал эмоций и опубликовал пост в память о товарище.

"Мы путешествовали по миру, бесконечно говорили о наших маленьких дочерях. Я всем сердцем переживаю за твою прекрасную принцессу. Я не могу поверить, что сегодня она потеряла своего отца, своего супергероя. Я всё ещё в шоке и не верю. Я люблю тебя, брат. Я буду скучать по тебе", — написал Дизель Морель в "Инстаграме".

Роден завоевал титул "Мистер Олимпия" в 2018 году. Но до этого ему предстоял долгий путь с преодолением трудностей. Он влюбился в бодибилдинг в 1992 году и начал заниматься спортом на любительском уровне. Но позже получил несколько травм, а после смерти отца увлёкся спиртным и страдал алкоголизмом. Ему пришлось преодолеть эту болезненную тягу, и он вернулся в спорт, в итоге получив свою карточку IFBB Pro в 2010 году. Шон Роден занял 11-е место во время дебюта в "Мистере Олимпия" в 2011 году. Со следующего года он вошёл в пятёрку лидеров конкурса и с тех пор оставался там. В 2018 году в возрасте 43 лет Роден победил Фила Хита, что сделало его самым "старым" бодибилдером, когда-либо завоёвывавшим титул. В своих публикациях он обращался к молодым атлетам с призывом тренировать ум прежде всего, утверждая, что мозг и есть главная сила человека.

Три дня назад он опубликовал, сам того не зная, свой последний пост в "Инстаграме". В нём трагическим пророчеством звучит обещание о встрече, приобретшее после смерти "супергероя" совершенно иной смысл.

"Увидимся на другой стороне", — написал Шон Роден.