В партии Зеленского обиделись на Литву из-за покупки электричества в России

Литва, лидер которой призывал Украину не покупать электричество в России, сама приобрела энергию в РФ. На это указал Максим Бужанский — депутат Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

Он вспомнил, как президент Литвы Гитанас Науседа, выступая недавно в Раде, "сорвал бешеные аплодисменты благодарных слушателей" своим призывом отказаться от закупки электроэнергии в России.

"Видимо, "вам" не подразумевало "и нам тоже". Поэтому вот прямо сегодня, 6 ноября 2021 года, Литва получила 522 мегаватта из Белоруссии и 499 мегаватт из российского Калининграда. А Украина — несчастные пять мегаватт из Белоруссии", — негодует Бужанский в своём телеграм-канале.

Он отметил, что есть и ещё один нюанс. В случае Литвы конечная стоимость импортированной электроэнергии для потребителя составила 11 евро за мегаватт-час, а для Украины — 100 евро.

"Ценность и искренность советов наших литовских друзей можете оценить с точки зрения цен, по которым купили электроэнергию литовская и украинская промышленности, себестоимости продукции и её дальнейшей конкурентоспособности", — пишет Бужанский.