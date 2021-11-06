Белоруссия возобновила экспорт электроэнергии на Украину
Как отметили в Минэнерго республики, в соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября.
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Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минэнерго в посте в телеграм-канале. Уточняется, что поставки будут осуществляться в течение ноября.
"Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что график поставок сформирован белорусской стороной с учётом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.
Ранее Владимир Путин сравнил цену на газ для Белоруссии и Европы. Российский лидер также отметил, что страны достигли прогресса в вопросе создания единого рынка энергоресурсов.
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