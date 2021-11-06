Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вступил в должность

Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совместном заседании обеих палат парламента страны принёс присягу и вступил в должность главы государства. Перед началом церемонии в зал сената внесли штандарты и знак главы республики, утверждённые в октябре.

Удостоверение президента Мирзиёеву вручил председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев, после чего вновь избранный глава государства принёс присягу, положив руку на Конституцию и Коран.

"Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на Президента Республики Узбекистан обязанности", — сказал Мирзиёев.

Он поблагодарил соотечественников, переизбравших его президентом, а также других кандидатов за активное участие в выборах.