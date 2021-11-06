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Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вступил в должность

Глава государства принёс присягу, обязавшись "строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан".

6 ноября, 06:43
<p>Шавкат Мирзиёев. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/Mirziyoyev/photos/pcb.2111133095717467/2111132812384162/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Шавкат Мирзиёев</a></p>

Шавкат Мирзиёев. Фото © Facebook / Шавкат Мирзиёев

Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совместном заседании обеих палат парламента страны принёс присягу и вступил в должность главы государства. Перед началом церемонии в зал сената внесли штандарты и знак главы республики, утверждённые в октябре.

Удостоверение президента Мирзиёеву вручил председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев, после чего вновь избранный глава государства принёс присягу, положив руку на Конституцию и Коран.

"Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на Президента Республики Узбекистан обязанности", — сказал Мирзиёев.

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Он поблагодарил соотечественников, переизбравших его президентом, а также других кандидатов за активное участие в выборах.

Напомним, в Единый электронный список избирателей в Узбекистане было внесено около 19,9 миллиона граждан, при этом более 400 тысяч из них сделали свой выбор досрочно в период с 14 по 20 октября. На пост главы государства претендовало пять кандидатов. По итогам подсчёта всех бюллетеней Мирзиёев набрал 80,12% голосов. На прошлых выборах, в 2016 году, за него проголосовало 88,6% избирателей.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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