Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вступил в должность
Глава государства принёс присягу, обязавшись "строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан".
Шавкат Мирзиёев. Фото © Facebook / Шавкат Мирзиёев
Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совместном заседании обеих палат парламента страны принёс присягу и вступил в должность главы государства. Перед началом церемонии в зал сената внесли штандарты и знак главы республики, утверждённые в октябре.
Удостоверение президента Мирзиёеву вручил председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев, после чего вновь избранный глава государства принёс присягу, положив руку на Конституцию и Коран.
"Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на Президента Республики Узбекистан обязанности", — сказал Мирзиёев.
Он поблагодарил соотечественников, переизбравших его президентом, а также других кандидатов за активное участие в выборах.
Напомним, в Единый электронный список избирателей в Узбекистане было внесено около 19,9 миллиона граждан, при этом более 400 тысяч из них сделали свой выбор досрочно в период с 14 по 20 октября. На пост главы государства претендовало пять кандидатов. По итогам подсчёта всех бюллетеней Мирзиёев набрал 80,12% голосов. На прошлых выборах, в 2016 году, за него проголосовало 88,6% избирателей.
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