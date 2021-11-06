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В Минздраве рассказали о необратимых последствиях раннего курения

Исключением не становятся и электронные сигареты, в том числе IQOS и вейпы, в которых намного выше концентрация вредных веществ.

6 ноября, 05:52

Фото © Pexels

Курение в раннем возрасте негативно влияет на становление и развитие организма, что может привести к большим проблемам со здоровьем в будущем. Об этом рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян в беседе с Ura.ru.

"Лёгкие функционально и анатомически растут до 21 года, устанавливаются функции дыхания. Поэтому чем раньше подросток начинает курить, тем больший вред наносит органам, их становлению. Человек с более низким показателем функции внешнего дыхания более подвержен развитию дальнейших хронических заболеваний лёгких, сердечно-сосудистой системы", — рассказала Гамбарян.

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По её словам, курение в молодом возрасте способно привести к проблемам с потенцией, также могут начаться необратимые изменения в плане тревожных неврозов, когнитивных нарушений — снижение памяти, умственной работоспособности и другое.

В свою очередь, врач-педиатр, внештатный специалист по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Кировской области Галина Маркова подчеркнула, что во время курения в организм поступает мало кислорода, из-за чего замедляется рост, половое развитие. Также появляется риск возникновения острых заболеваний и обострения хронических.

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"При курении идёт вдыхание угарного газа и образование метгемоглобина, который не может на себе переносить кислород. Если количество метгемоглобина превышается на 15%, а у курильщиков так и бывает, то ткани в меньшей степени снабжаются кислородом, замедляются обменные процессы", — отметила она.

Исключением в данном случае не становятся и электронные сигареты, в том числе IQOS и вейпы, в которых концентрация вредных веществ намного выше. Так, по словам Марковой, курильщики получают больше угарного газа и никотина, в результате чего у них меняется состав крови, а именно повышается гемоглобин, уровень лейкоцитов, лимфоцитов.

Ранее учёные определили, как табачный дым способен "убить" глаза. Негативное влияние присутствует даже при пассивном курении, однако этому есть защита.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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