В Минздраве рассказали о необратимых последствиях раннего курения

Курение в раннем возрасте негативно влияет на становление и развитие организма, что может привести к большим проблемам со здоровьем в будущем. Об этом рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян в беседе с Ura.ru.

"Лёгкие функционально и анатомически растут до 21 года, устанавливаются функции дыхания. Поэтому чем раньше подросток начинает курить, тем больший вред наносит органам, их становлению. Человек с более низким показателем функции внешнего дыхания более подвержен развитию дальнейших хронических заболеваний лёгких, сердечно-сосудистой системы", — рассказала Гамбарян.

По её словам, курение в молодом возрасте способно привести к проблемам с потенцией, также могут начаться необратимые изменения в плане тревожных неврозов, когнитивных нарушений — снижение памяти, умственной работоспособности и другое.

В свою очередь, врач-педиатр, внештатный специалист по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Кировской области Галина Маркова подчеркнула, что во время курения в организм поступает мало кислорода, из-за чего замедляется рост, половое развитие. Также появляется риск возникновения острых заболеваний и обострения хронических.

"При курении идёт вдыхание угарного газа и образование метгемоглобина, который не может на себе переносить кислород. Если количество метгемоглобина превышается на 15%, а у курильщиков так и бывает, то ткани в меньшей степени снабжаются кислородом, замедляются обменные процессы", — отметила она.

Исключением в данном случае не становятся и электронные сигареты, в том числе IQOS и вейпы, в которых концентрация вредных веществ намного выше. Так, по словам Марковой, курильщики получают больше угарного газа и никотина, в результате чего у них меняется состав крови, а именно повышается гемоглобин, уровень лейкоцитов, лимфоцитов.