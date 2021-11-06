На Украине пенсионерка с дочерью умерли от голода, их тела три недели лежали в квартире
Семья не могла себе позволить купить продукты, поскольку младшая дочь уволилась с работы.
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В Тернополе две женщины умерли от голода, их тела три недели пролежали в закрытой квартире. Тревогу забили соседи, когда стали чувствовать сильный трупный запах, пишут местные СМИ.
По данным издания Zaxid.net, после того как правоохранители вскрыли квартиру, то нашли там тела пенсионерки 1943 года рождения и её младшей дочери, которой было 50 лет. По данным пресс-службы полиции, женщины были мертвы примерно две-три недели.
Также в квартире находилась старшая дочь-инвалид погибшей пенсионерки. Она была жива, но похудела настолько, что весила 30 килограммов. Соседи сообщили, что месяц назад младшая дочь хозяйки ещё выходила из квартиры, чтобы купить продукты и оплатить коммунальные услуги. После начала пандемии она уволилась с работы в больнице и посвятила себя уходу за престарелой матерью и сестрой-инвалидом. Их единственным источником дохода была пенсия матери и дочери-инвалида. Последняя о причинах трагедии рассказать ничего не может в силу своего недуга. СМИ не поясняют, как так случилось, что женщины голодали настолько, что это стало причиной смерти.
А ранее Лайф рассказывал, что в Тольятти мать пыталась заморить голодом новорождённого сына. Истощённого мальчика забрали, а против женщины возбудили уголовное дело.
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