На Украине пенсионерка с дочерью умерли от голода, их тела три недели лежали в квартире

По данным издания Zaxid.net, после того как правоохранители вскрыли квартиру, то нашли там тела пенсионерки 1943 года рождения и её младшей дочери, которой было 50 лет. По данным пресс-службы полиции, женщины были мертвы примерно две-три недели.

Также в квартире находилась старшая дочь-инвалид погибшей пенсионерки. Она была жива, но похудела настолько, что весила 30 килограммов. Соседи сообщили, что месяц назад младшая дочь хозяйки ещё выходила из квартиры, чтобы купить продукты и оплатить коммунальные услуги. После начала пандемии она уволилась с работы в больнице и посвятила себя уходу за престарелой матерью и сестрой-инвалидом. Их единственным источником дохода была пенсия матери и дочери-инвалида. Последняя о причинах трагедии рассказать ничего не может в силу своего недуга. СМИ не поясняют, как так случилось, что женщины голодали настолько, что это стало причиной смерти.