Задержан четвёртый участник нападения на мужчину с сыном в Новой Москве
Уточняется, что злоумышленника поймали ещё ночью. Сейчас он доставлен в территориальное подразделение органа внутренних дел.
Кадр из видео © VK / Сообщество "Мой район Новые Ватутинки" / Стёпа Шимко
Полиция Москвы задержала четвёртого участника нападения на отца с маленьким ребёнком в районе Новые Ватутинки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции установлено местонахождение четвёртого участника конфликта, произошедшего на территории ТиНАО в Москве", — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчину 2002 года рождения задержали ночью. Его доставили в территориальное подразделение органа внутренних дел.
Напомним, 5 ноября стало известно о том, что четверо парней вечером 4 ноября напали на мужчину, гулявшего с маленьким ребёнком. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. На записи видно, что перепалка началась на дороге, когда отец с ребёнком шёл со своим товарищем. После того как неизвестные начали проявлять агрессию, мужчины разбежались в разные стороны. По данному факту МВД возбудило уголовное дело о хулиганстве, которое столичная прокуратура передала в Следственный комитет. Там же подняли вопрос о переквалификации дела на другую статью — о попытке убийства.
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