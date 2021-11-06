В мире празднуют День мужчин

Ежегодно в первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. Его история уходит в начало XX века, когда с инициативой об учреждении особой награды для представителей мужского пола выступил американский политик Джордж Джон Киндел.

Согласно инициативе демократа, получить награду могли только те представители сильной половины человечества, кто сумел, не прибегая к насилию, достичь успехов в сфере политики, бизнеса, науки, культуры или искусства. А уже в конце века с подобной инициативой выступил и лидер СССР Михаил Горбачёв. Его идею поддержали в ряде международных организаций.

В 2000-х годах несколько лет даже вручали особую премию. Она представляла собой бронзовую копию скульптуры "Мыслитель". Её обладателями стали Лех Валенса, Пол Маккартни, Майкл Джексон, Майкл Дуглас, Морган Фримен, Ален Делон и даже папа римский Иоанн Павел II.