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"Мы озабочены": На Украине рассказали, на сколько снизился транзит газа в Евросоюз

Ранее Киев предложил существенную скидку на прокачку топлива через территорию страны в надежде, что не лишится этого источника доходов.

6 ноября, 04:24
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/tsoua2020/photos/4419651791461290/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tsoua2020</a></p>

Фото © Facebook / tsoua2020

Транзит газа из России в Евросоюз через Украину в октябре снизился на 19%. Объём перекачанного топлива в итоге составил 2,6 миллиарда кубометров, снизившись на 623 миллиона кубометров по сравнению с сентябрём. Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".

"При этом транзитные объёмы в Словакию увеличились по сравнению с показателями сентября на 6% — до 2,1 миллиарда кубометров", — говорится в сообщении компании. То есть большая часть объёма транзита пришлась именно на эту страну.

В компании добавили, что озабочены такими показателями. Общее использование мощностей Украины для транзита продолжает снижаться. В начале ноября прокачивается 60 миллионов кубометров в сутки.

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"Мы озабочены сокращением транзита российского газа через украинский маршрут: уже с 1 октября объёмы прокачки были ниже забронированных мощностей. Хотя с 1 ноября транзит в Молдавию увеличился благодаря новому контракту на поставку газа из РФ", — отметил глава компании Сергей Макогон.

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом объёмов. В соседней стране заявляли о потере четырёх с половиной миллиардов кубов транзита газа после сделки России и Венгрии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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