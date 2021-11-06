"Мы озабочены": На Украине рассказали, на сколько снизился транзит газа в Евросоюз
Ранее Киев предложил существенную скидку на прокачку топлива через территорию страны в надежде, что не лишится этого источника доходов.
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Транзит газа из России в Евросоюз через Украину в октябре снизился на 19%. Объём перекачанного топлива в итоге составил 2,6 миллиарда кубометров, снизившись на 623 миллиона кубометров по сравнению с сентябрём. Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".
"При этом транзитные объёмы в Словакию увеличились по сравнению с показателями сентября на 6% — до 2,1 миллиарда кубометров", — говорится в сообщении компании. То есть большая часть объёма транзита пришлась именно на эту страну.
В компании добавили, что озабочены такими показателями. Общее использование мощностей Украины для транзита продолжает снижаться. В начале ноября прокачивается 60 миллионов кубометров в сутки.
"Мы озабочены сокращением транзита российского газа через украинский маршрут: уже с 1 октября объёмы прокачки были ниже забронированных мощностей. Хотя с 1 ноября транзит в Молдавию увеличился благодаря новому контракту на поставку газа из РФ", — отметил глава компании Сергей Макогон.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом объёмов. В соседней стране заявляли о потере четырёх с половиной миллиардов кубов транзита газа после сделки России и Венгрии.
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