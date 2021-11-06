Транзит газа из России в Евросоюз через Украину в октябре снизился на 19%. Объём перекачанного топлива в итоге составил 2,6 миллиарда кубометров, снизившись на 623 миллиона кубометров по сравнению с сентябрём. Об этом сообщает "Оператор ГТС Украины".

"При этом транзитные объёмы в Словакию увеличились по сравнению с показателями сентября на 6% — до 2,1 миллиарда кубометров", — говорится в сообщении компании. То есть большая часть объёма транзита пришлась именно на эту страну.

В компании добавили, что озабочены такими показателями. Общее использование мощностей Украины для транзита продолжает снижаться. В начале ноября прокачивается 60 миллионов кубометров в сутки.