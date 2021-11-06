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"Скорую!": Участник чемпионата России по плаванию потерял сознание под водой

Аквалангиста с кислородным баллоном достали на поверхность в бесчувственном состоянии.

6 ноября, 03:53

Кадр из видео © vestiprim

Одному из участников первого этапа Открытого кубка России по зимнему плаванию во Владивостоке стало плохо под водой. Спортсмены проходили подготовку к чемпионату на водной станции ЦСКА, сообщается на сайте vestiprim.ru. Аквалангисту пришлось срочно вызвать скорую.

Тревогу подняли, когда подводник в положенное время не появился на поверхности. Участники тренировки сняли на видео, что сначала аквалангиста тянут за верёвку, а потом с баллоном вытаскивают из бассейна. Ему тут же начали делать искусственный массаж сердца. Сообщается, что мужчину удалось спасти.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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