Одному из участников первого этапа Открытого кубка России по зимнему плаванию во Владивостоке стало плохо под водой. Спортсмены проходили подготовку к чемпионату на водной станции ЦСКА, сообщается на сайте vestiprim.ru. Аквалангисту пришлось срочно вызвать скорую.

Тревогу подняли, когда подводник в положенное время не появился на поверхности. Участники тренировки сняли на видео, что сначала аквалангиста тянут за верёвку, а потом с баллоном вытаскивают из бассейна. Ему тут же начали делать искусственный массаж сердца. Сообщается, что мужчину удалось спасти.