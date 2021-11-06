"Скорую!": Участник чемпионата России по плаванию потерял сознание под водой
Аквалангиста с кислородным баллоном достали на поверхность в бесчувственном состоянии.
Кадр из видео © vestiprim
Одному из участников первого этапа Открытого кубка России по зимнему плаванию во Владивостоке стало плохо под водой. Спортсмены проходили подготовку к чемпионату на водной станции ЦСКА, сообщается на сайте vestiprim.ru. Аквалангисту пришлось срочно вызвать скорую.
Тревогу подняли, когда подводник в положенное время не появился на поверхности. Участники тренировки сняли на видео, что сначала аквалангиста тянут за верёвку, а потом с баллоном вытаскивают из бассейна. Ему тут же начали делать искусственный массаж сердца. Сообщается, что мужчину удалось спасти.
Ранее Лайф рассказывал, что матч чемпионата Англии прервали из-за болельщика, которому стало плохо прямо на трибуне.
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