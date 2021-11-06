Статья о первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), базирующейся в городе Певек Чукотского автономного округа, вызвала большой отклик у британцев. В материале отмечалось, что такая концепция может помочь свести к минимуму изменение климата за счёт сокращения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ, с чем согласились и читатели.

Свои комментарии англичане оставили под статьёй Daily Mail. Некоторые отмечают, что Россия в этой сфере сильно обогнала Запад.

"Как обычно, на много миль впереди Запада", — заявил пользователь sb4100.

Не обошлось и без советов от читателей таблоида. Они рекомендуют России увеличивать количество ПАТЭС. По их мнению, это решит энергетические проблемы многих стран и позволит отказаться от газа.

"Постройте 30 новых атомных станций и переведите всю страну на отопление электричеством — самое простое и удобное. Больше никаких газовых труб, газовых котлов, выбросов", — написал kaalus.

"Если она работает достаточно успешно, то это хорошая идея. Можно построить такую же и отправить куда-либо ещё", — заметил AquaEmperor.