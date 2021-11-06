Коронавирус научился поражать ещё один вид диких животных

В США коронавирусная инфекция выявлена у двух гиен в зоопарке Денвера (штат Колорадо). Как отмечают в учреждении, предположительно, это первый случай инфицирования таких животных CoViD-19.

Today we confirmed that two of our hyenas—Ngozi, 22, and Kibo, 23—tested positive for the virus that causes COVID-19. The results were confirmed at the CSU Veterinary Diagnostic Lab in Fort Collins, CO, as well as the @USDA's National Veterinary Services Laboratory.

THREAD (1/6) pic.twitter.com/AqeU1yeAyi — Denver Zoo (@DenverZoo) November 5, 2021

"Сегодня мы подтвердили, что две наши гиены — Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года, — получили положительный результат на вирус, вызывающий CoViD-19", — сообщает пресс-служба зоопарка в "Твиттере".

Результат тестов подтвердили в лаборатории ветеринарной диагностики Университета штата Колорадо, а также в специализированной лаборатории Минсельхоза США. Как отмечается, у гиен наблюдается вялость, кашель, выделения из носа. Ожидается, что животные вскоре поправятся. Ранее коронавирус там был выявлен у 11 львов и двух тигров. И те и другие уже пришли в норму.