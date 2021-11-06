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Коронавирус научился поражать ещё один вид диких животных

Несмотря на их очень дальнее родство с человеком, симптомы схожи: вялость, кашель, выделения из носа.

6 ноября, 03:40

Фото © Pixabay

В США коронавирусная инфекция выявлена у двух гиен в зоопарке Денвера (штат Колорадо). Как отмечают в учреждении, предположительно, это первый случай инфицирования таких животных CoViD-19.

"Сегодня мы подтвердили, что две наши гиены — Нгози, 22 года, и Кибо, 23 года, — получили положительный результат на вирус, вызывающий CoViD-19", — сообщает пресс-служба зоопарка в "Твиттере".

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Результат тестов подтвердили в лаборатории ветеринарной диагностики Университета штата Колорадо, а также в специализированной лаборатории Минсельхоза США. Как отмечается, у гиен наблюдается вялость, кашель, выделения из носа. Ожидается, что животные вскоре поправятся. Ранее коронавирус там был выявлен у 11 львов и двух тигров. И те и другие уже пришли в норму.

Лайф также рассказывал, что в сентябре в Монголии от коронавируса впервые умерли бобры.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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