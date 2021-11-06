Бариста поделился советами по правильному хранению кофе

Кофе лучше всего хранить в зёрнах и в герметичной упаковке, что поможет избавить продукт от воздействия кислорода. Такой совет дал основатель Российской ассоциации бариста Николай Стрельников.

"Хранить кофе лучше всего, вне всякого сомнения, в зерне, а основной враг зерна — кислород. Он вступает в реакцию с эфирными маслами, содержащимися в зерне, окисляя их. Это приводит к ухудшению качества напитка", — сказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".

При взаимодействии с кислородом, говорит Николай Стрельников, кофе теряет свои вкусовые качества — становится менее ярким и насыщенным.

"Ёмкость с кофе должна находиться в тёмном прохладном месте, где нет посторонних ярких запахов. Обычная полка кухонного шкафа подойдёт, если выполняются соответствующие требования", — уточняет эксперт.

Стрельников не рекомендует хранить кофе в холодильнике. Однако если другого варианта нет, то следует сделать так, чтобы он не намок. Размораживать его нужно медленно и сразу весь, не подвергая повторной заморозке.