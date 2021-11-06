Бариста поделился советами по правильному хранению кофе
По его словам, главное — не допустить доступа кислорода в ёмкость с зёрнами или порошком.
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Кофе лучше всего хранить в зёрнах и в герметичной упаковке, что поможет избавить продукт от воздействия кислорода. Такой совет дал основатель Российской ассоциации бариста Николай Стрельников.
"Хранить кофе лучше всего, вне всякого сомнения, в зерне, а основной враг зерна — кислород. Он вступает в реакцию с эфирными маслами, содержащимися в зерне, окисляя их. Это приводит к ухудшению качества напитка", — сказал эксперт в беседе с агентством "Прайм".
При взаимодействии с кислородом, говорит Николай Стрельников, кофе теряет свои вкусовые качества — становится менее ярким и насыщенным.
"Ёмкость с кофе должна находиться в тёмном прохладном месте, где нет посторонних ярких запахов. Обычная полка кухонного шкафа подойдёт, если выполняются соответствующие требования", — уточняет эксперт.
Стрельников не рекомендует хранить кофе в холодильнике. Однако если другого варианта нет, то следует сделать так, чтобы он не намок. Размораживать его нужно медленно и сразу весь, не подвергая повторной заморозке.
А ранее Лайф рассказывал, что появилась ещё одна причина роста цен на кофе. Если ранее источником проблем была Бразилии, то теперь к ней присоединилась и Колумбия.
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