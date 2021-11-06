"Весёлая ночка": Рэпер Джиган и его семья попали в шторм в открытом море

Рэпер Джиган и его семья пережили шторм в открытом море. Видео © Instagram / samoylovaoxana

Российский рэпер Джиган вместе с семьёй во время отпуска на Мальдивах попал в пятибалльный шторм на яхте. Об этом написала в своём аккаунте в "Инстаграме" его жена Оксана Самойлова.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

"За эти дни мы два раза побывали в четырёх-пятибалльном шторме по шесть и двенадцать часов! Всё остальное время нас качает балла на два-три", — рассказала Самойлова.

Вместе с супругами на отдыхе были и их четверо детей. Во время шторма они резвились и весело проводили время. Джиган и Оксана нашли укромное место на лодке и придумали весёлый план: застелить пол матрасами, чтобы вся большая семья смогла ночевать вместе.

"Мы спим всей толпой на полу в гостиной, боимся и переживаем тоже вместе, а когда доходим до очередной спокойной точки, то радуемся так, как будто выиграли в лотерею миллион долларов", — комментирует произошедшее звёздная мама.