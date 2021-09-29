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Регион
Опубликовано 29 сентября 2021, 17:43
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"Полночи в больнице, операция": Семилетняя дочь Джигана и Самойловой оказалась в инвалидном кресле

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Из-за перелома пятки девочке временно запретили ходить. Звёздная мать отметила, что дочка старается не унывать и держится молодцом.

Семилетняя Лея, вторая по старшинству среди четверых детей рэпера Джигана и инста-дивы Оксаны Самойловой, повредила ногу, играя с друзьями, и оказалась в инвалидном кресле. Сейчас ребёнок находится дома с родителями, сообщают "Дни.ру".

Как рассказала сама Самойлова, дети прыгали по кроватям и один из кульбитов закончился для Леи неудачным приземлением. В результате малышка получила перелом пятки. Родители немедленно отправились с дочерью к медикам.

"Мы полночи провели в больнице, в полном шоке, там выяснили — смещение, операция и так далее. В общем, такие дела… но Леюшка — молодец, старается не унывать, у меня просто сердце разрывается. Пожелайте ей скорейшего выздоровления", — написала Оксана в "Инстаграме", спросив советов об уходе за травмированным ребёнком.

Стало известно, сколько стоит школа 6-летней дочки Самойловой и Джигана, и цифра не для слабонервных
Стало известно, сколько стоит школа 6-летней дочки Самойловой и Джигана, и цифра не для слабонервных

Сейчас девочка не может ходить и передвигается с помощью инвалидной коляски. На выздоровление Леи уйдёт по меньшей мере полтора месяца.

Ранее двоюродная сестра Самойловой рассказала, что вынуждена платить по 700 тысяч за лекарство. Популярная блогерша и жена Джигана родственнице не помогает. "Пока ты сам не попросишь помощи — не предложат", — поделилась Юлия.

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Светлана Ибрагимова
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