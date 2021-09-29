"Полночи в больнице, операция": Семилетняя дочь Джигана и Самойловой оказалась в инвалидном кресле

Из-за перелома пятки девочке временно запретили ходить. Звёздная мать отметила, что дочка старается не унывать и держится молодцом.

Семилетняя Лея, вторая по старшинству среди четверых детей рэпера Джигана и инста-дивы Оксаны Самойловой, повредила ногу, играя с друзьями, и оказалась в инвалидном кресле. Сейчас ребёнок находится дома с родителями, сообщают "Дни.ру".

Как рассказала сама Самойлова, дети прыгали по кроватям и один из кульбитов закончился для Леи неудачным приземлением. В результате малышка получила перелом пятки. Родители немедленно отправились с дочерью к медикам.

"Мы полночи провели в больнице, в полном шоке, там выяснили — смещение, операция и так далее. В общем, такие дела… но Леюшка — молодец, старается не унывать, у меня просто сердце разрывается. Пожелайте ей скорейшего выздоровления", — написала Оксана в "Инстаграме", спросив советов об уходе за травмированным ребёнком.

Сейчас девочка не может ходить и передвигается с помощью инвалидной коляски. На выздоровление Леи уйдёт по меньшей мере полтора месяца.