Американский конгресс утвердил выделение более $1 трлн на план развития

Законопроект получил одобрение палаты представителей. Сенат же утвердил его ещё в августе, и теперь документ ляжет на стол президента. Разработанный его администрацией план предусматривает, в частности, выделение 110 млрд долларов на строительство мостов и дорог, 11 млрд на программы транспортной безопасности. Еще 42 млрд — на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. 55 млрд долларов пойдут на систему питьевой воды и так далее.