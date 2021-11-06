Американский конгресс утвердил выделение более $1 трлн на план развития
Этот документ был разработан администрацией Байдена, и глава государства намерен сразу его подписать.
Фото © Facebook / Joe Biden
Конгресс Соединённых Штатов утвердил выделение более одного триллиона долларов на план развития инфраструктуры. Глава Белого дома Джо Байден ранее заявлял, что намерен сразу его подписать.
Законопроект получил одобрение палаты представителей. Сенат же утвердил его ещё в августе, и теперь документ ляжет на стол президента. Разработанный его администрацией план предусматривает, в частности, выделение 110 млрд долларов на строительство мостов и дорог, 11 млрд на программы транспортной безопасности. Еще 42 млрд — на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. 55 млрд долларов пойдут на систему питьевой воды и так далее.
"Пузырь может лопнуть в любой момент": Инвестор предсказал США "безумный" кризис страшнее Великой депрессии
Ранее Лайф писал, что глава Минфина США предрекла стране дефолт, однако затем конгресс временно отодвинул потолок госдолга и смог продлить до декабря финансирование правительства.
Комментариев: 0