Съёмки "Чёрной пантеры – 2" приостановлены из-за травмы актрисы

Актриса Летиша Райт, исполняющая одну из главных ролей в фильме "Чёрная пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever), получила травму. В связи с этим кинопроизводство пока приостановлено. Артистка травмировалась в конце августа, однако тогда это не повлияло на график съёмок сиквела.

"Летиша в Лондоне восстанавливается с сентября после травм, полученных на съёмках "Чёрной пантеры – 2" и с нетерпением ждёт возвращения к работе в начале 2022 года", — цитирует журнал Variety заявление представителей актрисы.

По сообщению издания, дата премьерного показа останется прежней, несмотря на приостановку съёмок. До этого корпорация The Walt Disney Company перенесла премьеру с 8 июля на 11 ноября 2022 года.