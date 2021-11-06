Съёмки "Чёрной пантеры – 2" приостановлены из-за травмы актрисы
Летиша Райт была ранена ещё в августе и теперь восстанавливает своё здоровье.
Фото © Instagram / letitiawright
Актриса Летиша Райт, исполняющая одну из главных ролей в фильме "Чёрная пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever), получила травму. В связи с этим кинопроизводство пока приостановлено. Артистка травмировалась в конце августа, однако тогда это не повлияло на график съёмок сиквела.
"Летиша в Лондоне восстанавливается с сентября после травм, полученных на съёмках "Чёрной пантеры – 2" и с нетерпением ждёт возвращения к работе в начале 2022 года", — цитирует журнал Variety заявление представителей актрисы.
По сообщению издания, дата премьерного показа останется прежней, несмотря на приостановку съёмок. До этого корпорация The Walt Disney Company перенесла премьеру с 8 июля на 11 ноября 2022 года.
Ранее Лайф сообщал, что Дженнифер Лоуренс пострадала во время взрыва на съёмках фильма Адама Маккея "Не смотри вверх" для Netflix.
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