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На жителя Чукотки завели дело за публикацию в открытом чате фото Гитлера

По статье о реабилитации нацизма россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

6 ноября, 04:34

Фото © ТАСС / DPA

Житель Чукотки стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным ведомства, он в День Победы разместил в открытом доступе в Интернете портрет Гитлера.

В прокуратуре рассказали, что противозаконный контент мужчина распространил в открытом чате в мессенджере WhatsApp. На опубликованном снимке также была надпись, которая в положительном свете характеризовала действия лидера нацистов.

"За совершение указанных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры округа", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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А ранее, как рассказывал Лайф, был вынесен приговор жителю Перми, опубликовавшему на сайте "Бессмертного полка" фотографию советского военачальника Андрея Власова, который перешёл на сторону гитлеровской Германии. Пермяка приговорили к 200 часам обязательных работ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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