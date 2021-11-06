На жителя Чукотки завели дело за публикацию в открытом чате фото Гитлера
По статье о реабилитации нацизма россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото © ТАСС / DPA
Житель Чукотки стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным ведомства, он в День Победы разместил в открытом доступе в Интернете портрет Гитлера.
В прокуратуре рассказали, что противозаконный контент мужчина распространил в открытом чате в мессенджере WhatsApp. На опубликованном снимке также была надпись, которая в положительном свете характеризовала действия лидера нацистов.
"За совершение указанных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры округа", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
А ранее, как рассказывал Лайф, был вынесен приговор жителю Перми, опубликовавшему на сайте "Бессмертного полка" фотографию советского военачальника Андрея Власова, который перешёл на сторону гитлеровской Германии. Пермяка приговорили к 200 часам обязательных работ.
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