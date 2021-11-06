На жителя Чукотки завели дело за публикацию в открытом чате фото Гитлера

Житель Чукотки стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным ведомства, он в День Победы разместил в открытом доступе в Интернете портрет Гитлера.

В прокуратуре рассказали, что противозаконный контент мужчина распространил в открытом чате в мессенджере WhatsApp. На опубликованном снимке также была надпись, которая в положительном свете характеризовала действия лидера нацистов.

"За совершение указанных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры округа", — говорится в сообщении надзорного ведомства.