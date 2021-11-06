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Диетолог рассказала, как правильно пить согревающие напитки

Эксперт отметила, что важно учитывать индивидуальную непереносимость некоторых ингредиентов и аллергические реакции.

6 ноября, 05:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Чтобы получить максимальную пользу от согревающих напитков, важно соблюдать несколько простых правил при их приготовлении и употреблении. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT. Так, например, многие совершают ошибку, когда при заварке чая кладут мёд в горячую воду, практически в кипяток. Эксперт подчеркнула, что этого делать нельзя.

"Вода должна быть не горячей, а тёплой, и только после этого можем добавить туда мёд, иначе теряются все полезные свойства, которые вы хотите получить. Либо мёд нужно есть вприкуску", — отметила Писарева.

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Она добавила, что этот продукт часто вызывает аллергические реакции, поэтому важно учитывать данный факт при приготовлении согревающего напитка. Диетолог добавила, что в чай также можно добавлять лимон. По её словам, несмотря на то что из-за высокой температуры он теряет витамин C, цитрус всё же сохраняет антиоксидантные свойства.

"Сейчас популярны различные сбитни, которые изготавливаются с большим количеством специй. Специи хорошо воздействуют на иммунитет, они имеют общеукрепляющее действие для всего организма. Корица, например, оказывает антибактериальное действие, а куркума является природным антисептиком", — заявила нутрициолог.

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При этом она подчеркнула, что важно учитывать индивидуальные реакции организма на ингредиенты. Так, например, некоторые специи могут повышать давление, поэтому людям с гипертонией стоит быть аккуратнее с ними. Кроме того, пряности могут оказывать негативное влияние на ЖКТ. Однако если у человека всё хорошо, то такие напитки быстро согревают организм, помогают стимулировать иммунитет и не заболеть в межсезонье, заключила Писарева.

Ранее диетолог рассказал, какие продукты ускоряют старение. Развитию гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, опухолей и разных хронических заболеваний зачастую способствует именно питание, отмечают медики.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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