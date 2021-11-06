На МКАД "мерседес" влетел в стоящую "шкоду", есть погибший

Один человек погиб в страшном ДТП на МКАД. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В результате ДТП на 74-м километре МКАД погиб один человек. По данным Дептранса Москвы, авария произошла в районе улицы Свободы.

Как стало известно Лайфу, столкнулись "шкода" и "мерседес". Со слов очевидцев, вероятно, автомобиль немецкого производства влетел в стоящую посреди дороги легковушку. На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, что детали разлетелись по асфальту. Тело погибшего при этом лежит недалеко от транспортного средства. У "шкоды" сильно повреждена задняя часть, а у "мерседеса" — передний бампер и капот.

Информация о пострадавших в результате аварии не поступала. Также неизвестно, что именно стало причиной столкновения.