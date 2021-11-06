В МИД РФ заявили, что США и Россия ведут диалог по стратегической стабильности
В министерстве отметили, что при администрации Трампа стороны проводили встречи, однако "предметных дискуссий не происходило".
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Россия и США ведут конструктивный диалог по стратегической стабильности после встречи президентов государств Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом рассказал замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
Дипломат отметил, что при администрации экс-президента США Дональда Трампа стороны проводили встречи, "но предметных дискуссий не происходило".
"Вы же наблюдаете, как развивается российско-американский диалог по стратегической стабильности. После длительного перерыва в предметных дискуссиях в рамках этого диалога... после встречи президентов начался действительно предметный, конструктивный обмен мнениями", — сказал Белоусов.
Напомним, что американский лидер Джо Байден был "преисполнен надеждой" в связи с переговорами США и РФ по стратстабильности. Первая очная встреча делегаций состоялась в Женеве летом. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности.
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