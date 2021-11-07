Глава Правительства Баварии Маркус Зёдер заявил, что нужно как можно быстрее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2" из России. По его мнению, это станет залогом стабильных поставок газа в Германию.

"Необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод "Северный поток – 2", чтобы привести в порядок цены на газ", — заявил Зёдер в интервью медиагруппе "Функе".

Он отметил, что нельзя ничего не делать и наблюдать, как растут цены на газ "перед холодной зимой". Премьер региона подчеркнул, что "люди ожидают быстрого решения".

"Мы выходим из угольной, атомной энергетики, у нас всё больше недостаёт ресурсов, растут цены и повышается потребность в электроэнергии в свете цифровизации и электромобильности. В связи с этим нам нужны газовые электростанции", — подчеркнул премьер Баварии.