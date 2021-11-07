"Перед холодной зимой": Премьер Баварии призвал поскорее запустить "Северный поток – 2"
Как отмечает глава региона, нужен рациональный подход к энергетике. При отказе от АЭС и угля требуется альтернатива.
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Глава Правительства Баварии Маркус Зёдер заявил, что нужно как можно быстрее ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2" из России. По его мнению, это станет залогом стабильных поставок газа в Германию.
"Необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод "Северный поток – 2", чтобы привести в порядок цены на газ", — заявил Зёдер в интервью медиагруппе "Функе".
Он отметил, что нельзя ничего не делать и наблюдать, как растут цены на газ "перед холодной зимой". Премьер региона подчеркнул, что "люди ожидают быстрого решения".
"Мы выходим из угольной, атомной энергетики, у нас всё больше недостаёт ресурсов, растут цены и повышается потребность в электроэнергии в свете цифровизации и электромобильности. В связи с этим нам нужны газовые электростанции", — подчеркнул премьер Баварии.
Как сообщал Лайф ранее, в Минэкономики ФРГ не смогли назвать сроки запуска "Северного потока – 2". Однако там уточнили, что, согласно законодательству страны, на процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Россия готова начать поставки газа на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть заполнена газом до конца года, сообщил ранее глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.
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