Шеф-повар объяснил, как выбрать невяжущую хурму

Есть два вида хурмы, которые продаются в магазинах и на рынках России, — обыкновенная и "королевская". Правила выбора для каждого из них свои, объяснил шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев.

"Прежде всего — листочки и плодоножка должны быть сухими, тёмного цвета, ягода должна быть блестящей и мягкой, без каких-либо пятен и вмятин. Кожица должна быть ровной и гладкой, яркого светло-красного цвета. Если на кожице есть пятна — плод перезрел", — рассказал в интервью агентству "Прайм" Матвеев.

В запахе хурмы не должно быть кислинки, объяснил шеф-повар. При выборе "королевской" хурмы действуют немного другие правила. Она должна быть небольшого размера с ярким ароматом и плотной кожицей бордового или коричневого цвета. Лучше, чтобы мякоть имела прожилки тёмного цвета.

"Королёк, как правило, не вяжет, так как в нём не содержатся танина, однако нюансы выбора всё же есть. Если внутри нет семян, то такую хурму брать не нужно. Сорт "королёк" без опыления — а значит, в итоге и без семян — сильно вяжет и очень твёрдый. От такой ягоды вы не получите удовольствия", — считает эксперт.