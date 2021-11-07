СМИ: США обратились к Евросоюзу из-за российских войск у границ с Украиной
В конце этой недели соответствующие документы появились в министерствах иностранных дел Германии, Франции и Великобритании.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
США связались с Европейской службой внешних связей ЕС из-за якобы имеющего место наращивания российских войск возле границы с Украиной. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники.
В статье немецкой газеты Süddeutsche Zeitung говорится, что аналогичные обращения были направлены в министерства иностранных дел Германии, Великобритании и Франции. В них утверждается, что количество российских войск, дислоцируемых на границе с Украиной, увеличилось.
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Лайф напоминает, что издание Politico ранее выдало спутниковые снимки из Смоленской области за фото у рубежей Незалежной. Кадры должны были свидетельствовать о "размещении российских военных на границе с Украиной, однако журналисты забыли, что Смоленскую область от Незалежной отделяет соседняя Брянская.
О "военной активности России" у рубежей также писала газета The Washington Post. Издание заявляло о переброске российских военных к границе с Украиной после учений "Запад-2021". Однако эту информацию опровергло даже Минобороны Незалежной.
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