СМИ: США обратились к Евросоюзу из-за российских войск у границ с Украиной

США связались с Европейской службой внешних связей ЕС из-за якобы имеющего место наращивания российских войск возле границы с Украиной. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

В статье немецкой газеты Süddeutsche Zeitung говорится, что аналогичные обращения были направлены в министерства иностранных дел Германии, Великобритании и Франции. В них утверждается, что количество российских войск, дислоцируемых на границе с Украиной, увеличилось.

Лайф напоминает, что издание Politico ранее выдало спутниковые снимки из Смоленской области за фото у рубежей Незалежной. Кадры должны были свидетельствовать о "размещении российских военных на границе с Украиной, однако журналисты забыли, что Смоленскую область от Незалежной отделяет соседняя Брянская.