ФБР провело обыски по делу о краже дневников дочери Байдена

Федеральное бюро расследований (ФБР) провело санкционированные судом обыски в Нью-Йорке и округе Уэстчестер по делу об украденных дневниках дочери нынешнего президента США Джо Байдена Эшли. Обыски были проведены по меньшей мере в двух местах, имеющих отношение к организации Project Veritas, которая подозревается в публикации материалов.

The New York Times сообщает, что дневник был обнародован за полторы недели до президентских выборов 2020 года. Представитель семьи Байдена сообщил тогда правоохранительным органам о том, что в ходе кражи пропало несколько вещей Эшли. О содержании записей не говорится. По словам источников, расследование проводится агентами ФБР и федеральными прокурорами Манхэттена.

Между тем глава Project Veritas Джеймс О'Киф утверждает, что его организация не публиковала дневники. Сообщается, что десятки рукописных страниц из дневника Эшли были размещены на веб-сайте правого крыла 24 октября 2020 года, когда президент Дональд Трамп якобы пытался подорвать доверие к Байдену. На том сайте говорится, что дневник был получен от осведомителя. Разместивший материал утверждает, что ему известно, где находится настоящий дневник, и что у осведомителя есть аудиозапись, на которой г-жа Байден признаёт, что это её рукопись. О'Киф в свою очередь заявляет, что ему поступала информация о таком материале, но его организация не смогла подтвердить подлинность дневника и приняла "этичное" решение не публиковать его.

"Наши усилия были основаны на ответственной, этичной журналистике, и мы не сомневаемся, что Project Veritas действовал должным образом на каждом этапе", — заявил О'Киф.