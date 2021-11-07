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ФБР провело обыски по делу о краже дневников дочери Байдена

Следователи наведались к сотрудникам Project Veritas. Лидер этой организации заявляет, что они соблюдают журналистскую этику и отрицают обвинения.

7 ноября, 00:51
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%AD%D1%88%D0%BB%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Enda_Kenny,_Ashley_Biden,_Joe_Biden,_and_Fionnuala_O%27Kelly.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Эшли Байден</a></p>

Фото © Wikipedia / Эшли Байден

Федеральное бюро расследований (ФБР) провело санкционированные судом обыски в Нью-Йорке и округе Уэстчестер по делу об украденных дневниках дочери нынешнего президента США Джо Байдена Эшли. Обыски были проведены по меньшей мере в двух местах, имеющих отношение к организации Project Veritas, которая подозревается в публикации материалов.

The New York Times сообщает, что дневник был обнародован за полторы недели до президентских выборов 2020 года. Представитель семьи Байдена сообщил тогда правоохранительным органам о том, что в ходе кражи пропало несколько вещей Эшли. О содержании записей не говорится. По словам источников, расследование проводится агентами ФБР и федеральными прокурорами Манхэттена.

Между тем глава Project Veritas Джеймс О'Киф утверждает, что его организация не публиковала дневники. Сообщается, что десятки рукописных страниц из дневника Эшли были размещены на веб-сайте правого крыла 24 октября 2020 года, когда президент Дональд Трамп якобы пытался подорвать доверие к Байдену. На том сайте говорится, что дневник был получен от осведомителя. Разместивший материал утверждает, что ему известно, где находится настоящий дневник, и что у осведомителя есть аудиозапись, на которой г-жа Байден признаёт, что это её рукопись. О'Киф в свою очередь заявляет, что ему поступала информация о таком материале, но его организация не смогла подтвердить подлинность дневника и приняла "этичное" решение не публиковать его.

"Наши усилия были основаны на ответственной, этичной журналистике, и мы не сомневаемся, что Project Veritas действовал должным образом на каждом этапе", — заявил О'Киф.

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Лайф сообщал, что недавно американцы пришли в ярость из-за рассказа Байдена о свадьбе дочери. Дело в том, что во время монолога у него случился "провал в памяти".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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