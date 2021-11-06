СМИ узнали, кто слил россиянину Данченко досье на Трампа
Американец сначала снабжал его сведениями, а затем сам же пытался дискредитировать эту информацию.
Фото © Facebook / Дональд Трамп
Журналистам из The Washington Post удалось узнать имя человека, который снабжал россиянина Игоря Данченко материалами для досье о предполагаемых связях экс-президента Дональда Трампа с Россией. Как пишет издание, это близкий к Демократической партии США специалист по связям с общественностью Чарльз Долан.
Как отмечается, американец сначала передавал Данченко эти сведения, а затем сам же пытался дискредитировать итоговое досье. В обвинительном заключении Долан фигурирует лишь как "специалист по связям с общественностью номер один". Личность подтвердил адвокат американца Ральф Мартин. Он отказался сообщить какие-либо ещё подробности.
По данным The Washington Post, Долан работал в предвыборных штабах Билла Клинтона и Хиллари Клинтон. Последняя была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года. Согласно обвинительному заключению, Долан "часто контактировал с представителями руководства Российской Федерации высокого ранга".
Ранее Лайф рассказывал, что арестованного в США аналитика Данченко обвинили в предоставлении ложной информации ФБР. Как отметил спецпрокурор, выходец из РФ якобы оказывал помощь в сборе компромата на Трампа и скрыл контакты с американцем, который был связан с демократами.
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