Журналистам из The Washington Post удалось узнать имя человека, который снабжал россиянина Игоря Данченко материалами для досье о предполагаемых связях экс-президента Дональда Трампа с Россией. Как пишет издание, это близкий к Демократической партии США специалист по связям с общественностью Чарльз Долан.

Как отмечается, американец сначала передавал Данченко эти сведения, а затем сам же пытался дискредитировать итоговое досье. В обвинительном заключении Долан фигурирует лишь как "специалист по связям с общественностью номер один". Личность подтвердил адвокат американца Ральф Мартин. Он отказался сообщить какие-либо ещё подробности.

По данным The Washington Post, Долан работал в предвыборных штабах Билла Клинтона и Хиллари Клинтон. Последняя была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года. Согласно обвинительному заключению, Долан "часто контактировал с представителями руководства Российской Федерации высокого ранга".