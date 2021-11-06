Моргенштерн сцепился со зрителем на своём концерте в Дубае. Видео © Телеграм-канал / Super.ru

Российский рэпер Моргенштерн во время выступления в Дубае сцепился со зрителем. Того возмутила нецензурная лексика со сцены, и он решил призвать певца не материться. На что хозяин положения предложил "поклоннику" уйти и не слушать.

"Я не слушаю, но ты же поёшь!" — заявил в ответ Моргенштерну зритель, взывая к ответственности певца за поток нецензурной лексики.

Как сообщает телеграм-канал Super.ru, певца не смутила такая философская постановка вопроса. Он извинился за мат, не переставая им пользоваться. Затем объявил, что, если в зале есть дети, их родители знают, куда пришли с ними. И в финале перепалки Моргенштерн изрёк мысль о безграничной свободе и возможности выбора для каждого человека: "Я живу жизнь и делаю что хочу". После чего продолжил концерт, объявив возмутившемуся, что тот "никто, чтоб мешать людям веселиться".