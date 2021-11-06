"Ты никто": Моргенштерн сцепился со зрителем на концерте в Дубае
Один из пришедших на концерт потребовал, чтобы артист не матерился со сцены, и в ответ на это получил новую порцию нецензурной лексики.
Фото © Instagram / Моргенштерн
Моргенштерн сцепился со зрителем на своём концерте в Дубае. Видео © Телеграм-канал / Super.ru
Российский рэпер Моргенштерн во время выступления в Дубае сцепился со зрителем. Того возмутила нецензурная лексика со сцены, и он решил призвать певца не материться. На что хозяин положения предложил "поклоннику" уйти и не слушать.
"Я не слушаю, но ты же поёшь!" — заявил в ответ Моргенштерну зритель, взывая к ответственности певца за поток нецензурной лексики.
Как сообщает телеграм-канал Super.ru, певца не смутила такая философская постановка вопроса. Он извинился за мат, не переставая им пользоваться. Затем объявил, что, если в зале есть дети, их родители знают, куда пришли с ними. И в финале перепалки Моргенштерн изрёк мысль о безграничной свободе и возможности выбора для каждого человека: "Я живу жизнь и делаю что хочу". После чего продолжил концерт, объявив возмутившемуся, что тот "никто, чтоб мешать людям веселиться".
Ранее Лайф сообщал, что Моргенштерн встревожил фанатов обещанием "вернуться" только через 10 лет. Пока одни поклонники умоляют рэпера не бросать сцену, другие обвиняют во всём Ксению Собчак. Мол, именно после её интервью разразился скандал, из-за которого кумир молодёжи вынужден уйти в тень.
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