Кассирша криком отпугнула грабителя в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге сотрудница банка "Викинг" смогла предотвратить ограбление. Когда неизвестный мужчина предпринял попытку завладеть деньгами финансового учреждения, та закричала, чем спугнула грабителя. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как отмечается, всё случилось сегодня около 19:00 на Лиговском проспекте. Мужчина вначале заявил, что хочет поменять доллары, а после достал из-за пазухи пистолет. Реакция кассирши уже через несколько секунд заставила его обратиться в бегство. Теперь злоумышленника разыскивает полиция.