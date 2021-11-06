Кассирша криком отпугнула грабителя в Петербурге
Злоумышленник вначале заявил о желании поменять доллары, а затем достал пистолет из-за пазухи.
Кассирша криком отпугнула грабителя в Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
В Санкт-Петербурге сотрудница банка "Викинг" смогла предотвратить ограбление. Когда неизвестный мужчина предпринял попытку завладеть деньгами финансового учреждения, та закричала, чем спугнула грабителя. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Как отмечается, всё случилось сегодня около 19:00 на Лиговском проспекте. Мужчина вначале заявил, что хочет поменять доллары, а после достал из-за пазухи пистолет. Реакция кассирши уже через несколько секунд заставила его обратиться в бегство. Теперь злоумышленника разыскивает полиция.
Грабитель ушёл с пустыми руками, когда работник банка не смог разобрать почерк на записке с угрозами
А ранее Лайф рассказывал о более удачливых грабителях в Санкт-Петербурге. Двое налётчиков ограбили банк, пригрозив сотрудникам пистолетами. Злоумышленники унесли в общей сложности около двух миллионов рублей в разных валютах.
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