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"Удар по доверию": Адвокат объяснил видео обеда "голодающего" в тюрьме Саакашвили

Бека Басилая также уточнил, что после публикации ролика политик решил полностью отказаться от соков и витаминов, чтобы его не обвиняли во лжи и спекуляции.

6 ноября, 19:33

Михаил Саакашвили обедает в тюрьме. Скриншот © Facebook / სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не нарушал условия голодовки, которую объявил в тюрьме. Об этом заявил адвокат политика Бека Басилая.

Комментируя опубликованные грузинским Минюстом кадры обеда "голодающего" Саакашвили, юрист пояснил, что администрация СИЗО давала политику только витамины и соки, чтобы поддержать физическое состояние. Как заявил Басилая, данная запись была сделана между 30 октября и 6 ноября.

"Овощи с телячьей печенью": Опубликовано видео обеда "голодающего" в тюрьме Саакашвили

"Овощи с телячьей печенью": Опубликовано видео обеда "голодающего" в тюрьме Саакашвили

Он также уточнил, что после публикации ролика Саакашвили решил полностью отказаться от соков и витаминов, которые ранее ему прописал врач. Из-за распространённой информации политик переживает, что его будут обвинять во лжи и спекуляции.

"Обнародование такой информации является серьёзным ударом по доверию заключённых к медицинскому персоналу", — приводит РБК слова адвоката.

В Грузии на акции в поддержку Саакашвили умер мужчина

В Грузии на акции в поддержку Саакашвили умер мужчина

Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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