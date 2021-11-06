Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не нарушал условия голодовки, которую объявил в тюрьме. Об этом заявил адвокат политика Бека Басилая.

Комментируя опубликованные грузинским Минюстом кадры обеда "голодающего" Саакашвили, юрист пояснил, что администрация СИЗО давала политику только витамины и соки, чтобы поддержать физическое состояние. Как заявил Басилая, данная запись была сделана между 30 октября и 6 ноября.



Он также уточнил, что после публикации ролика Саакашвили решил полностью отказаться от соков и витаминов, которые ранее ему прописал врач. Из-за распространённой информации политик переживает, что его будут обвинять во лжи и спекуляции.



