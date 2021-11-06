"Удар по доверию": Адвокат объяснил видео обеда "голодающего" в тюрьме Саакашвили
Бека Басилая также уточнил, что после публикации ролика политик решил полностью отказаться от соков и витаминов, чтобы его не обвиняли во лжи и спекуляции.
Михаил Саакашвили обедает в тюрьме. Скриншот © Facebook / სპეციალური პენიტენციური სამსახური / Special Penitentiary Service of Georgia
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не нарушал условия голодовки, которую объявил в тюрьме. Об этом заявил адвокат политика Бека Басилая.
Комментируя опубликованные грузинским Минюстом кадры обеда "голодающего" Саакашвили, юрист пояснил, что администрация СИЗО давала политику только витамины и соки, чтобы поддержать физическое состояние. Как заявил Басилая, данная запись была сделана между 30 октября и 6 ноября.
Он также уточнил, что после публикации ролика Саакашвили решил полностью отказаться от соков и витаминов, которые ранее ему прописал врач. Из-за распространённой информации политик переживает, что его будут обвинять во лжи и спекуляции.
"Обнародование такой информации является серьёзным ударом по доверию заключённых к медицинскому персоналу", — приводит РБК слова адвоката.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.
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