В США приостановлено требование об обязательной вакцинации в крупных компаниях

Апелляционный суд пятого округа США приостановил действие введённого президентом США Джо Байденом правила об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний. Оно распространялось на предприятия со штатом более 100 человек.

Как пишет Reuters, суд сослался на "серьёзные законодательные и конституционные" нарушения, вызванные установленным требованием. В Белом доме пока это не прокомментировали.

Лайф напоминает, что ранее президент США Джо Байден потребовал от работников американских компаний, в которых работает не менее 100 сотрудников, вакцинацию от CoViD-19 или еженедельное тестирование. Новые меры могли затронуть около 100 миллионов жителей Штатов, то есть почти две трети всех работающих граждан. Последним сроком такой вакцинации было установлено 4 января 2022 года.