Бывшая жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов) инста-блогерша Айза Долматова прокомментировала идею введения госэкзамена для женщин перед вступлением в брак. По её мнению, подобные тесты необходимо сдавать представителям сильного пола, поскольку именно они больше всего не готовы к семейной жизни.

"Как человек, который был в браке долгое время, и как человек, который наблюдает за браками моих друзей, которые распадаются, я могу сказать: там не готовы не женщины, а мужчины. Поэтому экзамен должен сдавать мужчина", — приводит телеканал "360" её слова.

Долматова отметила, что мужчины намного тяжелее переносят семейную жизнь, нежели женщины. По её словам, в представительницах прекрасного пола это заложено природой, особенно когда они рожают ребёнка. А вот мужчины, увы, не готовы к такой ответственности, убеждена блогерша.

В заключение Айза добавила, что перед вступлением в брак представителям сильного пола стоит пройти курсы адаптации к семейной жизни, а также больше узнать о строении женского тела, чтобы они не обесценивали проблемы женщин.