К отношениям не готовы мужчины: Айза раскритиковала идею экзаменовать россиянок перед вступлением в брак
Долматова отметила, что мужчины намного тяжелее переносят семейную жизнь, нежели дамы. По её словам, представительницам прекрасного пола помогает сама природа.
Фото © Instagram / aizalovesam
Бывшая жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов) инста-блогерша Айза Долматова прокомментировала идею введения госэкзамена для женщин перед вступлением в брак. По её мнению, подобные тесты необходимо сдавать представителям сильного пола, поскольку именно они больше всего не готовы к семейной жизни.
"Как человек, который был в браке долгое время, и как человек, который наблюдает за браками моих друзей, которые распадаются, я могу сказать: там не готовы не женщины, а мужчины. Поэтому экзамен должен сдавать мужчина", — приводит телеканал "360" её слова.
Долматова отметила, что мужчины намного тяжелее переносят семейную жизнь, нежели женщины. По её словам, в представительницах прекрасного пола это заложено природой, особенно когда они рожают ребёнка. А вот мужчины, увы, не готовы к такой ответственности, убеждена блогерша.
В заключение Айза добавила, что перед вступлением в брак представителям сильного пола стоит пройти курсы адаптации к семейной жизни, а также больше узнать о строении женского тела, чтобы они не обесценивали проблемы женщин.
Ранее Лайф сообщал, что психолог Филипп Литвиненко предложил экзаменовать россиянок перед вступлением в брак. Специалист убеждён, что женщины не умеют управлять мужчинами и постоянно перекладывают на них ответственность. Отсюда и проблемы во взаимоотношениях.
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