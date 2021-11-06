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К отношениям не готовы мужчины: Айза раскритиковала идею экзаменовать россиянок перед вступлением в брак

Долматова отметила, что мужчины намного тяжелее переносят семейную жизнь, нежели дамы. По её словам, представительницам прекрасного пола помогает сама природа.

6 ноября, 18:07
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/B2hNA8XCDnQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CVz87EFszoy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aizalovesam</a></p>

Фото © Instagram / aizalovesam

Бывшая жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов) инста-блогерша Айза Долматова прокомментировала идею введения госэкзамена для женщин перед вступлением в брак. По её мнению, подобные тесты необходимо сдавать представителям сильного пола, поскольку именно они больше всего не готовы к семейной жизни.

"Как человек, который был в браке долгое время, и как человек, который наблюдает за браками моих друзей, которые распадаются, я могу сказать: там не готовы не женщины, а мужчины. Поэтому экзамен должен сдавать мужчина", — приводит телеканал "360" её слова.

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Долматова отметила, что мужчины намного тяжелее переносят семейную жизнь, нежели женщины. По её словам, в представительницах прекрасного пола это заложено природой, особенно когда они рожают ребёнка. А вот мужчины, увы, не готовы к такой ответственности, убеждена блогерша.

В заключение Айза добавила, что перед вступлением в брак представителям сильного пола стоит пройти курсы адаптации к семейной жизни, а также больше узнать о строении женского тела, чтобы они не обесценивали проблемы женщин.

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Ранее Лайф сообщал, что психолог Филипп Литвиненко предложил экзаменовать россиянок перед вступлением в брак. Специалист убеждён, что женщины не умеют управлять мужчинами и постоянно перекладывают на них ответственность. Отсюда и проблемы во взаимоотношениях.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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