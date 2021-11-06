Амстердам и ещё пять городов могут уйти под воду к 2030 году

Шесть крупных городов мира могут оказаться под водой уже к 2030 году. Об этом сообщает газета India Times со ссылкой на данные карты организации по изучению климата Climate Central.

Первым пострадает Амстердам. Повышение уровня моря из-за глобального потепления рискует скрыть столицу Нидерландов под водой несмотря на то, что специалисты страны овладели наукой защиты от наводнений.

Следом называется иракский порт Басра, расположенный на реке Шатт-эль-Араб, которая впадает в Персидский залив. Город находится в заболоченной местности и к концу десятилетия полностью или частично уйдёт под воду.

Под угрозой также находится американский Новый Орлеан, даже учитывая систему дамб, защищающую его от наводнения. По данным издания, местным властям нужно приложить больше усилий, если они хотят сохранить город к следующему десятилетию.

В списке значится и Венеция, которая уже привыкла к наводнениям. Ежегодно она погружается в воду на два миллиметра, и авторы советуют успеть посетить эту жемчужину Италии и увидеть венецианскую архитектуру в самое ближайшее время.

Также под угрозой находятся восточная часть вьетнамского Хошимина, расположенного на реке Меконг, и индийская Калькутта.