Эстонские солдаты по ошибке обстреляли автобус с британцами

В Мали на военной базе Гао эстонские солдаты по ошибке открыли огонь по транспортному средству с союзниками из Великобритании. Об инциденте сообщает Postimees.

Инцидент произошёл ещё в августе, когда к военной базе приблизился микроавтобус с британскими солдатами и членами спецподразделения RAF (Королевские Военно-воздушные силы). Охранявшие базу эстонцы незамедлительно открыли огонь по машине.

"В сторону поста двигалось транспортное средство, у которого отсутствовали необходимые для передвижения документация и разрешение и которое не идентифицировалось как транспортное средство союзников", — пояснил пресс-секретарь Сил обороны Эстонии Таави Каротамм.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В ходе расследования также было установлено, что эстонские солдаты верно выполнили все предусмотренные процедурой правила.