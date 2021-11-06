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Эстонские солдаты по ошибке обстреляли автобус с британцами

К счастью, в инциденте никто не пострадал. В ходе расследования было установлено, что военнослужащие выполнили все предусмотренные процедурой правила.

6 ноября, 17:42

Фото © FB / Kaitseministeerium

В Мали на военной базе Гао эстонские солдаты по ошибке открыли огонь по транспортному средству с союзниками из Великобритании. Об инциденте сообщает Postimees.

Инцидент произошёл ещё в августе, когда к военной базе приблизился микроавтобус с британскими солдатами и членами спецподразделения RAF (Королевские Военно-воздушные силы). Охранявшие базу эстонцы незамедлительно открыли огонь по машине.

"В сторону поста двигалось транспортное средство, у которого отсутствовали необходимые для передвижения документация и разрешение и которое не идентифицировалось как транспортное средство союзников", — пояснил пресс-секретарь Сил обороны Эстонии Таави Каротамм.

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Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. В ходе расследования также было установлено, что эстонские солдаты верно выполнили все предусмотренные процедурой правила.

Ранее трое военнослужащих пострадали из-за несчастного случая на военных учениях НАТО в Латвии. По данному факту проводится расследование.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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