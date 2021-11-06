У Хави впереди много работы: "Барселона" упустила преимущество в три гола в матче чемпионата Испании
Новый наставник проведёт свой первый матч уже после перерыва на игры сборных.
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"Барселона" в выездном матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу сыграла вничью с "Сельтой". Состоявшаяся в Виго встреча завершилась со счётом 3:3.
К исходу первого тайма гости вели с преимуществом в три гола. Отличились Ансу Фати, Серхио Бускетс и Мемфис Депай.
После перерыва "Сельта" перехватила инициативу и на шестой добавленной минуте ушла от поражения. Дубль оформил Яго Аспас, ещё один гол забил Нолито.
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С 17 очками "Барселона" осталась на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. "Сельта" набрала 12 баллов и поднялась на 14-ю строчку.
В субботу каталонский клуб объявил, что новым главным тренером назначен бывший капитан клуба Хави. Свой первый матч во главе команды он проведёт уже после перерыва на игры сборных.
Чемпионат Испании по футболу
Ла Лига. 13-й тур
"Сельта" — "Барселона" — 3:3
Голы: Фати 5' (0:1), Бускетс 18' (0:2), Депай 34' (0:3), Аспас 52' (1:3), Нолито 74' (2:3), Аспас 90+6' (3:3)
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