"Барселона" в выездном матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу сыграла вничью с "Сельтой". Состоявшаяся в Виго встреча завершилась со счётом 3:3.

К исходу первого тайма гости вели с преимуществом в три гола. Отличились Ансу Фати, Серхио Бускетс и Мемфис Депай.

После перерыва "Сельта" перехватила инициативу и на шестой добавленной минуте ушла от поражения. Дубль оформил Яго Аспас, ещё один гол забил Нолито.

С 17 очками "Барселона" осталась на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. "Сельта" набрала 12 баллов и поднялась на 14-ю строчку.

В субботу каталонский клуб объявил, что новым главным тренером назначен бывший капитан клуба Хави. Свой первый матч во главе команды он проведёт уже после перерыва на игры сборных.